Großdemonstration "für die Brandmauer" in Berlin

In Berlin sind zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus und für eine Abgrenzung der CDU von der AfD auf die Straße gegangen. Laut Veranstalter beteiligten sich 250.000 Menschen an der Protestkundgebung. Die Demonstranten zogen vor die CDU-Zentrale in Tiergarten.