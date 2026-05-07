Am späten Mittwochabend hat ein spezieller Transport-Konvoi eine Hantavirus-Kontaktperson zur vorsorglichen Untersuchung ins Uniklinikum Düsseldorf (UKD) gebracht. Auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" gab es einen Ausbruch des Virus - drei Menschen sind gestorben, drei weitere wurden unter medizinischer Begleitung von Bord geholt, wie die WHO und das niederländische Außenministerium mitteilten.