Das New Yorker Wiederaufnahmeverfahren gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung endete mit einem Fehlprozess, nachdem ein Streit unter den Geschworenen die Beratungen unterbrochen hatte. Die Geschworenen verurteilten Weinstein wegen des sexuellen Übergriffs auf Miriam Haley und sprachen ihn vom Übergriff auf Kaja Sokola frei. Bei der Vergewaltigung dritten Grades an Jessica Mann konnten sie sich nicht einigen, woraufhin Richter Curtis Farber sie aufforderte, weiter zu beraten. Während der Beratungen eskalierten die Spannungen. Ein Geschworener erzählte dem Richter, dass ein anderer Geschworener sagte: „Wir treffen uns eines Tages draußen“, und es gab „Geschrei und Gebrüll“. Richter Farber schickte die Geschworenen nach Hause, „um sich zu beruhigen“, und wies den Vorsitzenden an, am nächsten Morgen gesondert wiederzukommen, aber er kam nicht zurück. „Die Beratungen wurden so hitzig, dass ich mich gezwungen sehe, den Prozess für ungültig zu erklären“, sagte Farber den Geschworenen vor dem Obersten Gerichtshof in Manhattan. Jessica Mann, eine ehemalige aufstrebende Schauspielerin, sagte aus, Weinstein habe sie 2013 in einem Hotel in Manhattan vergewaltigt, nachdem er sie jahrelang emotional manipuliert hatte. Weinstein drohen bis zu 25 Jahre Haft für den Übergriff auf Haley. Für eine Vergewaltigung in Kalifornien wurde er bereits zu 16 Jahren Haft verurteilt, die er noch nicht verbüßt hat. Für den 2. Juli wurde eine Anhörung anberaumt, um zu entscheiden, ob die Staatsanwaltschaft Weinstein wegen der ungelösten Anklage von Mann erneut anklagen wird.