Der Frontmann von Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ist im Alter von 76 Jahren verstorben, wie seine Familie bekannt gab. „Mit tiefer Trauer, die mit Worten nicht zu beschreiben ist, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war im Kreise seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren“, so die Erklärung der Familie. Osbourne kämpfte seit seiner Diagnose im Jahr 2019 mit der Parkinson-Krankheit und zog sich 2023 nach Jahren gesundheitlicher Probleme und mehreren Stürzen aus dem Tournee-Geschäft zurück. Am 5. Juli gab er ein Abschiedskonzert im Villa Park in Birmingham, wo er sich mit Black Sabbath unter dem Titel „Back to the Beginning“ wiedervereinigte. Die ursprünglichen Sabbath-Mitglieder Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward schlossen sich Osbourne an und vervollständigten eine Besetzung, zu der auch die Legenden Metallica, Anthrax und Guns N’ Roses gehörten. Der aus Birmingham stammende Osbourne tat sich mit seinem Schulfreund Butler zusammen und gründete 1968 zusammen mit Iommi und Ward Black Sabbath. Ihr Debütalbum „Black Sabbath“ erreichte 1970 die Top 10 in Großbritannien und begründete eine dunklere, härtere Form des Rock: Heavy Metal. Die Band verkaufte weltweit über 75 Millionen Platten und wurde 2006 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Osbourne wurde ein zweites Mal für seine Solokarriere aufgenommen, wobei sowohl „Ordinary Man“ als auch „Patient Number 9“ die britischen Top 3 erreichten. In den 2000er Jahren gewann er eine neue Generation von Fans durch die MTV-Reality-Serie „The Osbournes“, in der er zusammen mit seiner Frau Sharon und seinen Kindern Jack und Kelly auftrat.