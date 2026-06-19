Nürnberg und Fürth gehören zu den sieben bayerischen Städten, die im aktuellen Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe die rote Gesamtbewertung erhalten haben. Die Umweltorganisation kritisiert zu wenig Baumschatten, eine zunehmende Flächenversiegelung und eine hohe Hitzebelastung der Bevölkerung. Bundesweit seien zwischen 2018 und 2025 mehr als 900.000 Stadtbäume verloren gegangen.