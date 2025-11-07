Die infra Fürth hat in die Trinkwasserversorgung der Stadt investiert. In den vergangenen sieben Jahren flossen sieben Millionen Euro in das Wasserwerk in Mannhof. Brunnen und Leitungen sowie Fern-, Steuer-, Mess- und Regeltechnik sind nun in den Probebetrieb gestartet. Außerdem ist eine neue Trinkwasseraufbereitungsanlage in Betrieb, die mit innovativer Niederdruck-Umkehrosmose-Technologie arbeitet. In der Testphase wird Wasser aus den fünf Flachbrunnen aufbereitet. Künftig sollen rund 10 000 Fürther Bürgerinnen und Bürger mit Wasser aus dem neuen Wasserwerk versorgt werden.