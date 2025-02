„Is this what we want?“: 1.000 Musiker protestieren mit stillem Album gegen britische Regierung

Mehr als 1.000 Musiker haben am Dienstag gemeinsam ein Album veröffentlicht, um gegen die geplanten Gesetzesänderungen zur künstlichen Intelligenz in Großbritannien zu protestieren. Zu hören sind Aufnahmen aus leeren Studios. Die Titel der Stücke ergeben den Ausruf „The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit AI Companies“.