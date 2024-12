In Syrien stehen die regierungsfeindlichen islamistischen Kämpfer nach ihrem rasanten Vormarsch eigenen Angaben zufolge kurz vor der Hauptstadt Damaskus, dem Machtzentrum der Regierung von Baschar al-Assad. In Katar trafen sich unterdessen die Außenminister der in den syrischen Bürgerkrieg verwickelten Länder Iran, Russland und Türkei zu Gesprächen. Should the rebels capture Homs, that would cut the seat of power in the capital Damascus from the Mediterranean coast, a key bastion of the Assad clan, which has ruled Syria for the past five decades.