Israel: Palästinensischer Autofahrer rast in Menschengruppe

Bei einem mutmaßlichen Anschlag im Norden Israels sind laut Rettungskräften mindestens zehn Menschen verletzt worden, davon eine Person schwer. Ein Autofahrer war der Polizei zufolge mit seinem Wagen südlich der Hafenstadt Haifa gezielt in eine Menschengruppe gerast. Die Spannungen in der Region hatten sich zuletzt wieder deutlich erhöht. Israel hat in den letzten Wochen mehrere Flüchtlingslager im Westjordanland geräumt und militärisch besetzt. Dabei wurden etwa vierzigtausend Menschen aus ihren Häusern vertrieben.