Ein 48-jähriger Mann muss sich vor Gericht verantworten, nachdem er angeblich mit einem Auto in das Haus von Jennifer Aniston in Los Angeles gefahren ist und sie über zwei Jahre lang belästigt hat. Jimmy Wayne Carwyle aus New Albany, Mississippi, wurde wegen schweren Stalkings und schweren Vandalismus angeklagt, teilte der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Nathan J. Hochman, am 7. Mai mit. Er soll am 8. Mai vor Gericht gestellt werden, wobei die Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 150.000 Dollar fordert. Der Vorfall ereignete sich am 5. Mai, als Carwyle angeblich durch das Eingangstor von Anistons Haus in Bel Air fuhr und dabei erheblichen Schaden anrichtete. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft folgte dies auf jahrelange unerwünschte Nachrichten über soziale Medien, Sprachnachrichten und E-Mails, die bis in den März 2023 zurückreichen. Der private Sicherheitsdienst von Aniston hielt Carwyle in ihrer Einfahrt fest, bis die Polizei eintraf. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Haft im kalifornischen Staatsgefängnis.