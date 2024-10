Hannes Neumeier, Herausgeber der Floridsdorfer Zeitung kann es nicht lassen, hat er doch schon zwei DKT kreiert, das Floridsdorf DKT, welches bereits kurz nach Veröffentlichung vergriffen war und das Favoritener DKT. Jetzt aus gegebenen Anlass gibt es eine Neuauflage, nämlich eine Jubiläumsausgabe anlässlich einhundertzwanzig Jahre Floridsdorf bei Wien. Eben diese wurde im Sitzungssaal der Bezirksvertretung, am Floridsdorfer Spitz, präsentiert. Fernsehmoderatorin und Journalistin Claudia Reiterer, Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl, Bezirkspolitiker:innen, Unternehmer:innen und Interessierte waren gekommen, um der Präsentation beizuwohnen. Erhältlich ist das DKT am Schlingermarkt bei der Rösterin, in der Blumenecke und im Flohkistel, sowie in den Sparfilialen am Spitz, im Trillerpark und im Citygate. Aber auch bei Spiele Tutsch in der Wiedner Hauptstraße, dort auch per Versand