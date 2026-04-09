Das Kabinenpersonal der Lufthansa hat für Freitag einen Streik angekündigt. Der Ausstand soll laut der Flugbegleitergewerkschaft UFO von 00:01 Uhr bis 22:00 Uhr dauern. In Nürnberg sind davon alle fünf Verbindungen nach und aus Frankfurt betroffen. Ein Airport-Sprecher hat auf Anfrage bestätigt, dass die Flüge ausfallen. Noch unklar ist, ob der Flieger am Samstag morgen um kurz nach 6 Uhr von Nürnberg Richtung Frankfurt abheben wird. Betroffene Passagiere werden gebeten ihren Flugstatus vor Abreise zu überprüfen. Die UFO setzt sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von rund 19.000 Flugbegleitern ein. Ihrer Ansicht nach hat die Lufthansa bisher kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Die Lufthansa wiederum kritisiert den Arbeitsausstand zum Ende der Osterferien als unverhältnismäßig.