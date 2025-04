Einen Tag nachdem ein Mann in der Stadt Vancouver in eine Menschenmenge raste, herrschen in Kanada Trauer und Entsetzen. Mindestens neun Menschen waren am Samstag ums Leben gekommen, als ein Mann sein Auto in ein Straßenfest lenkte. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, teilte die Regierung mit, unter ihnen offenbar auch Kinder.