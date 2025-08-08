Brandon Blackstock, Kelly Clarksons Ex-Ehemann, ist im Alter von 48 Jahren nach über dreijährigem Kampf gegen den Krebs verstorben. „Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Brandon Blackstock verstorben ist“, teilte seine Familie in einer Erklärung mit. Sie fügten hinzu: „Er ist friedlich und im Kreise seiner Familie verstorben“ und baten um Privatsphäre in dieser „sehr schwierigen Zeit“. Die Familie erklärte, dass sie keine Details über Blackstocks Krankheit preisgeben und sich nicht weiter zu seinem Tod äußern werde. Sein Tod ereignete sich einen Tag, nachdem Clarkson mehrere ihrer Shows in Las Vegas verschoben hatte, um „voll und ganz für ihre Familie da zu sein“. „Normalerweise halte ich mein Privatleben privat ... aber der Vater meiner Kinder ist krank“, schrieb Clarkson auf Instagram. Blackstock und Clarkson heirateten 2013, hatten zwei gemeinsame Kinder und ließen sich 2020 scheiden.