Am Dienstag wurde bei Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern eine Kinderleiche gefunden. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Bei der Obduktion wurde Gewalteinwirkung festgestellt. Eine DNA-Analyse soll jetzt klären, ob es sich um den, seit 10. Oktober, vermissten Fabian aus Güstrow handelt. Die Ermittler gehen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus. Bisher gibt es noch keine Tatverdächtigen.