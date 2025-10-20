Ace Frehley, der legendäre „Spaceman“-Gitarrist der Rockband Kiss, ist im Alter von 74 Jahren in Morristown, New Jersey, gestorben. Frehley prägte sowohl die Hochphase in den 1970er-Jahren als auch das Comeback in den 1990ern entscheidend mit. Sein Sprecher sagte, er sei kürzlich zu Hause gestürzt, die genaue Todesursache wurde jedoch nicht genannt. Frehley hatte aufgrund gesundheitlicher Probleme nach früheren Stürzen kürzlich Auftritte abgesagt. Zahlreiche Weggefährten und Rocklegenden haben dem Musiker bereits Tribut gezollt – darunter seine ehemaligen Bandkollegen von Kiss sowie Alice Cooper, Pearl Jam, Tom Morello, Bret Michaels und viele mehr. Zahlreiche Rock-Legenden wie seine Kiss-Bandkollegen Alice Cooper, Pearl Jam, Tom Morello, Bret Michaels und viele mehr würdigten den legendären Gitarristen. „Wir sind am Boden zerstört“, erklärte seine Familie in einem Statement und fügte hinzu, dass sie in seinen letzten Momenten bei ihm sein konnten. „Aces Andenken wird für immer weiterleben.“ In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten Gene Simmons und Paul Stanley Frehley als „unverzichtbaren und unersetzbaren Rock-Soldaten“, der „für immer ein Teil des Kiss-Erbes“ bleiben werde. Auch Kiss-Drummer Peter Criss veröffentlichte eine Würdigung auf seiner Website. Frehley habe „Millionen von Menschen berührt und inspiriert“, schrieb er. Mike McCready von Pearl Jam nannte ihn seinen „Helden“, der sein Leben verändert habe: „Ohne Ace und den Einfluss von Kiss hätte ich nie zur Gitarre gegriffen.“ Bret Michaels schrieb: „Ace, mein Bruder [...] Ruhe in Frieden!!!“ Gitarrist Tom Morello ergänzte: „Mein erster Gitarrenheld [...] Seine zeitlosen Riffs und Soli werden fehlen [...] aber sie werden niemals vergessen.“ Frehley verließ Kiss erstmals 1982 – Spannungen innerhalb der Band, verstärkt durch Drogen- und Alkoholprobleme, führten zur Trennung. Später gründete er Frehley’s Comet und feierte 1995 eine sehr erfolgreiche Comeback-Tour mit Kiss. 2002 verließ er die Band erneut und wurde durch Tommy Thayer ersetzt. Dieser übernahm auch Frehleys charakteristisches Make-up, was er öffentlich kritisierte. In einem Interview im Jahr 2013 sagte Frehley rückblickend auf sein Leben: „Mein Leben war eine Achterbahnfahrt, aber irgendwie habe ich es immer geschafft, wieder auf den Beinen zu stehen und trotzdem Gitarre zu spielen.“