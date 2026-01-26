Der Kongressabgeordnete Maxwell Frost aus Florida wurde auf einer Party des Sundance Film Festivals in Park City, Utah, Opfer eines rassistisch motivierten Angriffs. Die Polizei von Park City nahm einen Mann namens Christian Young wegen schwerer Körperverletzung und zweifacher einfacher Körperverletzung fest, nachdem er sich unbefugt Zutritt zu der privaten Party verschafft hatte. Nach dem Vorfall schrieb Frost in den sozialen Medien: „Ich wurde auf dem Sundance Festival von einem Mann angegriffen, der mir sagte, Trump würde mich abschieben, bevor er mich schlug.“ „Man hörte ihn rassistische Beleidigungen brüllen, als er betrunken davonrannte. Der Mann wurde festgenommen, und mir geht es gut“, fügte Frost hinzu. Young drang gegen Mitternacht durch eine Seitentür in die Party der Talentagentur CAA im High West Saloon ein, obwohl er nicht auf der Gästeliste stand. Laut Polizeiangaben beleidigte Young Frost rassistisch und sagte: „Wir werden dich und deinesgleichen abschieben“, bevor er ihm ins Gesicht schlug. Obwohl die Party keine Veranstaltung des Festivals war, veröffentlichten die Organisatoren des Sundance Film Festivals eine Erklärung: „Wir verurteilen den gestrigen Angriff aufs Schärfste und verabscheuen jede Form von Gewalt.“ Young wird zusätzlich wegen schweren Einbruchs und tätlichen Angriffs auf einen gewählten Amtsträger angeklagt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft ohne Kaution an, da „überzeugende Beweise“ vorliegen.