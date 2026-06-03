Ein ukrainischer Drohnenangriff hat am Mittwoch die Eröffnung des St. Petersburgers Internationalen Wirtschaftsforums überschattet. Aus dem Ölterminal der Stadt stieg dichter Rauch auf. Laut Behörden gab es Verletzte und Schäden in mehreren Bezirken. Putins Wirtschaftsforum galt einst als „Davos“ Russlands. Auch in diesem Jahr wollte der Kreml-Herrscher Normalität demonstrieren. Internationale Gäste erhielten jedoch Warnungen vor Drohnen und Internetabschaltungen.