Am Donnerstag wird es wieder laut in der Region. Ab 11:00 Uhr wird in ganz Bayern das Sirenenwarnsystem getestet und ein auf- und abschwellender Heulton eine Minute lang ausgelöst. Dieses Signal soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren darauf aufmerksam machen, ihre Radios einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Anschließend wird der Entwarnungston mit einem gleichbleibenden Signal getestet. In dieser Zeit werden auch Warnnachrichten direkt auf das Handy gesendet. Die Probealarme sollen sicherstellen, dass im Ernstfall alle Systeme funktionieren und ordnungsgemäß auslösen.