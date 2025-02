In den vergangenen Wochen traten in Mittelfranken vermehrt Fälle von Geflügelpest auf. Nun ist auch der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim betroffen. Mehrere tote Schwäne wurden in Peppenhöchstadt, einem Ortsteil der Marktgemeinde Uehlfeld, gefunden.