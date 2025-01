Lawinenunglück in Norditalien: Drei Skifahrer sterben in Piemont

In der italienischen Region Piemont ist am Sonntag eine Gruppe von Skifahrern von einer Lawine erfasst worden. Zwei Überlebende wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungsdienste warnen vor erhöhter Lawinengefahr in der Region.