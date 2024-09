Letzte Freibäder in Hamburg schließen am Freitag

Am Freitag schließen die beiden letzten Sommerfreibäder in Hamburg, das Kaifu-Bad und Bondenwald. Bereits in der vergangenen Woche hatte Bäderland das Saisonende für die anderen sechs Standorte bekanntgegeben. Insgesamt war der Freibadbetrieb in diesem Sommer wetterbedingt wechselhaft, die Öffnungszeiten wurden flexibel angepasst, wenn die Sonne schien. Die Besuchszahlen gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, denn viele Gäste gingen bei Regen und Kälte lieber gleich ins Hallenbad.