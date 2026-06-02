Mit dem traditionellen Eingraben des letzten Fasses ist die 271. Erlanger Bergkirchweih gestern zu Ende gegangen. Die Veranstalter ziehen nach zwölf Festtagen eine positive Bilanz. Trotz einzelner Regen- und Gewitterphasen haben bei überwiegend sommerlichem Wetter zahlreiche Menschen die Kirchweih besucht. Nach Angaben von Stadt, Polizei und Hilfsorganisationen ist die Bergkirchweih weitgehend friedlich verlaufen. Die Zahl der Polizeieinsätze liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Deutschlandweit hatte die Berg-Kirchweih wegen einer Empfehlungsliste der Stadt Schlagzeilen gemacht – darauf standen Lieder, die nicht gespielt werden sollten. Die nächste Erlanger Bergkirchweih findet dann vom 13. bis 24. Mai 2027 statt.