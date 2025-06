Der Schauspieler David Hekili Kenui Bell, bekannt für seine Rollen in „Lilo & Stitch“, „Magnum P.I.“ und „Hawaii Five-0“, ist gestorben, wie seine Schwester in einem Facebook-Post bestätigte. Die Polizei von Hawaii teilte PEOPLE mit, dass Bell am 12. Juni gestorben ist. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ist im Gange, aber „es wird kein falsches Spiel vermutet“. „Schweren Herzens teile ich mit, dass mein süßer, großzügiger, talentierter, lustiger, brillanter und hübscher kleiner Bruder David H. K. Bell“ gestorben ist, schrieb Jalene Kanani Bell. Seine Schwester erzählte, dass David stolz Kinokarten für die ganze Familie gekauft hat, um sein Kinodebüt in „Lilo & Stitch“ zu sehen, das letzten Monat in die Kinos kam. Bell spielte den Big Hawaiian Dude in der neuen Realverfilmung, der komischerweise Rasiereis fallen lässt, nachdem er ein außerirdisches Portal gesehen hat. Er spielte auch Isaac in „Hawaii Five-0“ und Manu Saluni in „Magnum P.I.“ Staffel 1. Ursprünglich aus Kaimuki, Hawaii, stammend, lebte Bell in Waimea und arbeitete am Flughafen von Kona, wo er die ankommenden Passagiere mit seiner Stimme über die Lautsprecheranlage begrüßte. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Autopsie anberaumt, und die Ermittlungen dauern noch an.