Am Dienstagabend wurde in Stuttgart-Möhringen ein 27-jähriger Mann durch einen Schuss schwer verletzt. Anwohnende an der Leinenwebertraße in Möhringen hörten gegen 18 Uhr einen lauten Knall und kurz darauf wurde das schwer verletzter Opfer gefunden. Wenige Stunden später bestätigte die Polizei, dass der Mann tatsächlich niedergeschossen wurde. Wo genau der Schuss gefallen sein soll und um was für eine Waffe es sich gehandelt haben könnte, war am Abend nicht zu erfahren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.