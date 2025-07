Matthew McConaughey und Hilary Duff stehen an der Spitze der Trauerkundgebungen für die Opfer der verheerenden Überschwemmungen in Texas, bei denen 82 Menschen ums Leben kamen und Dutzende vermisst werden. Der aus Texas stammende McConaughey schrieb auf X: „Es wird ein langer Weg vor uns liegen, aber im Moment brauchen der Schock, der Schmerz ... die ruhige Hand eines Nachbarn.“ Er forderte die Texaner auf, zu helfen, wo immer sie können: „Die Texaner sind einige der widerstandsfähigsten und großzügigsten Menschen auf diesem Planeten.“ Hilary Duff teilte ihren Kummer auf Instagram: „Ausgezehrt. Besessen. Ich bete für den Hauch eines Wunders - ein Kind lebend zu finden.“ Shakira gab nach ihrem Auftritt in San Antonio auf X bekannt, dass sie „einen Teil der Einnahmen des heutigen Abends an Catholic Charities of San Antonio“ spenden werde. Die Schauspielerin Eva Longoria postete ein emotionales Video, in dem sie sagte: „Unglaublich, die Überschwemmungen und das Camp, das betroffen ist... so viele Familien gehen schon seit Jahren dorthin.“ Camp Mystic, ein christliches Mädchencamp, hatte schwere Verluste zu beklagen: Dutzende von Mädchen und Betreuerinnen waren unter den Toten oder Vermissten. Khloé Kardashian schrieb in einer Instagram-Story: „Als Mutter trifft einen diese Art von Tragödie an einem Ort, den Worte nicht erreichen können.“ Die Behörden warnen vor weiteren Regenfällen in Zentraltexas und fordern die Bevölkerung auf, wachsam zu bleiben, da die Wetterbedingungen weiterhin unbeständig sind.