Michelle Trachtenberg, die für ihre Rollen in 'Gossip Girl', 'Buffy the Vampire Slayer' und 'Harriet the Spy' bekannt war, ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Sie wurde am 26. Februar bewusstlos aufgefunden und von den Rettungskräften vor Ort für tot erklärt. Die NYPD teilte mit, dass keine kriminelle Verwicklung vermutet wird und dass die Ermittlungen noch andauern. Das New York City Office of Chief Medical Examiner hat die Todesursache und die Art und Weise ihres Todes aufgrund unzureichender Beweise oder widersprüchlicher Informationen als unbestimmt eingestuft. Die Behörden respektierten die Entscheidung ihrer Familie, keine Autopsie durchzuführen. Trachtenberg wurde als Kinderstar in 'Harriet the Spy' berühmt und spielte später die Hauptrolle in 'Ice Princess'. Ihre Rolle, Georgina Sparks, war ein Fan-Liebling in der Fernsehserie 'Gossip Girl'. Ihre jahrzehntelange Karriere machte sie zu einem bekannten Gesicht in Film und Fernsehen. Trachtenbergs Tod hat zu einer Reihe von Ehrerbietungen von Schauspielerkollegen und Fans geführt. Blake Lively beschrieb sie als „elektrisierend“ ‚ und sagte: „Alles, was sie tat, tat sie zu 200%“. Rosie O'Donnell, ihr „Harriet the Spy“-Co-Star, bezeichnete die Nachricht als „herzzerreißend“ und teilte mit: „Sie hatte es in den letzten Jahren schwer. Ich wünschte, ich hätte ihr helfen können.“ Ihr Vertreter bestätigte ihr Ableben „mit großer Traurigkeit“ und bat um Privatsphäre für ihre Familie. Obwohl nur wenige Details bekannt sind, bleibt ihr Einfluss auf Hollywood und ihre Fans bestehen.