Nach dem Kentern eines Touristenboots während eines Sturms in der berühmten Halong-Bucht in Vietnam ist die Zahl der Toten auf 38 gestiegen. Nach fünf Menschen wurde weiterhin gesucht. Le Wonder Sea, avec à son bord 48 passagers, dont plus de 20 enfants, et cinq membres d'équipage, a chaviré en raison de soudaines et fortes pluies samedi après-midi, alors qu'il visitait ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, faisant au moins 38 morts.