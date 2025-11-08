Der US-Biologe James D. Watson, Mitentdecker der Doppelhelix-Struktur der DNA, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Watson erhielt 1962 den Nobelpreis für Medizin gemeinsam mit Francis Crick und Maurice Wilkins. Seine Forschung legte den Grundstein für das Verständnis genetischer Vererbung und für spätere Projekte wie das Human-Genom-Projekt. In den letzten Jahren stand Watson wegen rassistischer Äußerungen massiv in der Kritik.