Liam Óg Ó hAnnaidh, Mitglied der irischen Rap-Gruppe Kneecap, hat eine Vertagung seines Terrorismusverfahrens bis zum 26. September 2025 erhalten. Er wird beschuldigt, während eines Konzerts in London im November 2024 seine Unterstützung für die Hisbollah bekundet zu haben, indem er deren Flagge hochhielt und „Up Hamas, up Hezbollah“ rief. Der Rapper, der von seinen Bandkollegen begleitet wurde, wurde bei seiner Ankunft vor dem Westminster Magistrates' Court in London von jubelnden Menschenmengen empfangen. Er wurde gemäß dem Terrorism Act wegen des Zeigens der Flagge angeklagt, die laut Kneecap während des Auftritts auf die Bühne geworfen worden war. Die Anwältin des Rappers, Brenda Campbell KC, argumentierte, dass die Anklage aufgrund eines Verfahrensfehlers bei der Erteilung der Genehmigung zur Strafverfolgung ungültig sei. Sie behauptete, die Zustimmung des Generalstaatsanwalts sei erst erteilt worden, nachdem die Polizei Ó hAnnaidh über die Terroranklage informiert hatte, was außerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Monaten liege. Staatsanwalt Michael Bisgrove widersprach dem und argumentierte, dass die Zustimmung nur vor dem Erscheinen vor Gericht erforderlich sei, nicht jedoch zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung der Anklage. Der vorsitzende Richter Paul Goldspring vertagte den Fall auf den 26. September 2025, an dem er darüber entscheiden wird, ob er für das Verfahren zuständig ist. Ó hAnnaidh hat noch keine Erklärung abgegeben und bleibt bis zu seinem nächsten Gerichtstermin auf freiem Fuß. Das Trio hat mit seiner konsequenten und lautstarken Unterstützung für Palästina für Aufruhr gesorgt, unter anderem beim Coachella-Festival, wo ihre pro-palästinensische Botschaft aus dem Live-Stream herausgeschnitten wurde.