Mord an JFK: Trump wird am Dienstag 80.000 Seiten Akten veröffentlichen

Die US-Regierung wird am Dienstag 80.000 Seiten Akten im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident John F. Kennedy veröffentlichen. Das kündigte US-Präsident Donald Trump im Kennedy Center in Washington, D.C. an. Um den Mord an JFK ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien.