Moskau greift Selenskyjs Heimatstadt an: Mindestens vier Tote in Krywyj Rih

Russland hat in der Nacht zum Donnerstag mehrere Ziele in der Ukraine aus der Luft angegriffen. Moskau nahm unter anderem zivile und Energie-Infrastruktur ins Visier. In Präsident Selenskyjs Heimatstadt starben mindestens vier Menschen bei einem Raketeneinschlag in ein Hotel. Das 70 Kilometer von der Front entfernte Krywyj Rih steht seit dem Beginn der Vollinvasion unter Beschuss.