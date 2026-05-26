Der München-Nürnberg-Express sorgt seit Jahren für Frust bei Pendlern: Wegen technischen Problemen bei den neuen Skoda-Zügen kommt es immer wieder zu Verspätungen und Zugausfällen. Am Sonntag musste ein solcher Zug nun auf der Strecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg evakuiert werden. Gegen 17 Uhr kam er auf offener Strecke zum Stehen – wohl wegen eines defekten Stromabnehmers. Nach ca. zwei Stunden ohne Klimaanlage wurden die 300 Fahrgäste von der Feuerwehr gerettet. Verlässlichere Züge sollen laut Verkehrsministerium erst 2028 eingesetzt werden.