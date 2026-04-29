Zunächst hieß es, die Feuerwehr habe beide Personen aus dem Neckar gerettet. In einer Polizeimitteilung heißt es am Dienstagabend, der Zeuge habe das Kleinkind aus dem Wasser gezogen. Die Feuerwehr rettete die Mutter mit einem Boot aus dem Fluss. Neben den Beamten und den Feuerwehrkräften befanden sich auch ein Rettungshubschrauber sowie Rettungskräfte vor Ort in Lauffen. Beide Personen befinden sich demnach im Krankenhaus. Am Mittwochmorgen (29. April) teilte die Polizei mit, dass die Mutter schwerverletzt ist. Über das Kind wurden noch keine Angaben gemacht.