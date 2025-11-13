Wortwörtlich vor einem Scherbenhaufen stehen in Schwabach die Anwohner im Pinzenberg. Nach einem Hausbrand in der vergangenen Woche ist das Haus unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf 300.000 Euro. Drei Parteien haben nicht nur ihr Hab und Gut verloren, sondern auch Erinnerungen und teilweise sogar ihre Haustiere. Schlimm erwischt hat es auch Franz Leitner, der aus seiner aussichtslosen Situation aber auch Hoffnung schöpft.