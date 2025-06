Nach Hochwasser: Jahninselfest in Regensburg steht in den Startlöchern

Noch ist die Jahninsel in Regensburg wie leergefegt. Das wird sich spätestens am Donnerstag ändern, denn das Jahninselfest steht in den Startlöchern. Der Verein Scants of Grace steckt mitten in den Vorbereitungen, am Donnerstag beginnt der Aufbau des zweitägigen Festivals. Vor einem Jahr musste das Fest abgesagt werden.