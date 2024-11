Nach der schweren Flutkatastrophe in Spanien, bei der Ende Oktober mehr als 200 Menschen ums Leben kamen, hat es Süden und Osten des Landes erneut schwere Unwetter gegeben. In der zuletzt heftig betroffenen Region Valencia und in der andalusischen Provinz Málaga, wo rund 4200 Menschen vorsorglich evakuiert wurden, galt zeitweise die höchste Alarmstufe rot. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst weder aus Andalusien noch aus Valencia. Vor rund zwei Wochen kamen in Spanien nach Behördenangaben mindestens 224 Menschen durch eine Flutkatastrophe ums Leben, davon allein 216 in Valencia.