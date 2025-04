Neue Feuerwache in Neumarkt: Rohbau fast abgeschlossen

Die Bauarbeiten für die neue Feuerwache in Neumarkt in der Oberpfalz schreiten voran. Der Rohbau für die neue Heimat der Feuerwehr am Kurt-Romstöck-Ring ist fast fertig. Im Mai möchte die Stadt Richtfest feiern.