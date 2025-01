Der Neubau des Hallenbads in Schwabach schreitet voran: Die Gebäudehülle ist weitgehend fertiggestellt und damit winterfest – jetzt beginnt der Innenausbau. Mit dem Einbau von Heizung, Badewassertechnik und Elektro- und Sanitäranlagen wurde bereits begonnen. Insgesamt wird es im neuen Hallenbad drei Becken geben. Es ist ein Großprojekt der Stadt Schwabach und ihrer Tochter “Stadtbäder Schwabach GmbH” – insgesamt wurden bislang Bauaufträge in einer Höhe von 19,3 Millionen Euro vergeben. Das neue Hallenbad soll vor allem dem Vereins- und Schulsport dienen. Der Stromverbrauch soll durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geliefert werden – diese ist bereits in den letzten Tagen installiert worden.