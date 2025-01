Der mutmaßliche Attentäter von New Orleans war nach neuen Erkenntnissen des FBI Einzeltäter und hatte im Internet Sympathien für die Terrormiliz IS erkennen lassen. Der 42-Jährige war an Neujahr in New Orleans in eine Menschenmenge gerast. Wie nun bekannt wurde, platzierte er auch zwei Bomben in dem Ausgehviertel.