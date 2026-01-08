Nick Reiners Anwalt, Alan Jackson, hat sein Mandat niedergelegt. Reiner ist wegen Mordes ersten Grades an seinen Eltern angeklagt. Diese Entwicklung wurde während einer kurzen Anhörung vor dem Superior Court in Los Angeles bekannt gegeben, bei der sich Reiner (32) nicht zu den Vorwürfen äußerte. Außerhalb des Gerichtsgebäudes erklärte Jackson, Umstände, die außerhalb seiner und der Kontrolle seines Mandanten lägen, machten eine weitere Vertretung unmöglich. Er betonte, er glaube weiterhin an Reiners Unschuld. Die Staatsanwaltschaft widersprach dem jedoch, während der Bezirksstaatsanwalt erklärte, eine Jury würde Reiner des brutalen Mordes an Rob Reiner und Michele Singer Reiner für schuldig befinden. Das Ehepaar wurde mit Stichwunden tot in seinem Haus in Brentwood aufgefunden. Reiners neuer Anwalt ist nun ein Pflichtverteidiger. Pflichtverteidigerin Kimberly Greene beantragte Zeit zur Vorbereitung, bevor ein Plädoyer abgegeben wird, da Angeklagte finanziell für eine staatlich finanzierte Verteidigung qualifiziert sein müssen. Angesichts von Rob Reiners geschätzten Vermögen von 200 Millionen Dollar bleiben Fragen offen, wer Jacksons Honorar bezahlt hat. Viele Fragen sind noch offen – zum Beispiel, wer Jacksons Honorar bezahlt hat, angesichts von Rob Reiners geschätzten Vermögen von 200 Millionen Dollar, oder welche Rolle die Geschwister des Angeklagten spielen. Reiner bestätigte bei der Anhörung, auf ein Plädoyer zu verzichten, lächelte kurz und soll am 23. Februar wieder vor Gericht erscheinen.