Nordkorea empfängt wohl nach fast fünf Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie ab Dezember wieder ausländische Touristinnen und Touristen. Das gaben zwei in China ansässige Reiseveranstalter bekannt, die auf Reisen in das autoritär regierte und international weitgehend isolierte Land spezialisiert sind. Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten am Donnerstag zunächst nicht über die mögliche Wiederaufnahme von Reisen ausländischer Gäste.