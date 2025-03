Hamdan Ballal, palästinensischer Co-Regisseur des mit einem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilms „No Other Land“, wurde von israelischen Siedlern angegriffen und von israelischen Streitkräften im besetzten Westjordanland verhaftet. Der Filmemacher wurde in seinem Heimatdorf Susya zusammen mit zwei anderen Palästinensern festgenommen, als der Angriff erfolgte. Ballals Co-Regisseur, Basel Adra, war zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls vor Ort, als rund 20 Siedler, einige von ihnen maskiert und mit Gewehren, Messern und Stöcken bewaffnet, den Überfall begannen. Der Co-Direktor von Ballal und israelische Journalist Yuval Abraham teilte auf der Social-Media-Plattform X Informationen über den Angriff mit. „Eine Gruppe von Siedlern hat gerade Hamdan Ballal, den Co-Regisseur unseres Films ‚No Other Land‘ gelyncht. Sie haben ihn geschlagen und er hat Verletzungen an Kopf und Bauch, er blutet, Soldaten sind in den Krankenwagen eingedrungen, den er gerufen hat, und haben ihn mitgenommen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm“, erklärte Abraham. Der preisgekrönte Dokumentarfilm ist eine palästinensisch-israelische Gemeinschaftsproduktion, die die Geschichte einer unwahrscheinlichen Allianz zwischen den beiden Co-Regisseuren inmitten der Zerstörung des besetzten Westjordanlandes erzählt. Der Dokumentarfilm, der im Januar in New York und im Februar in Los Angeles veröffentlicht wurde, hat keinen US-Vertrieb, obwohl er bei der diesjährigen Preisverleihung den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewann. Nach der Veröffentlichung des Films drohte der Bürgermeister von Miami Beach, Steven Meiner, damit, den Mietvertrag für ein kleines Kino zu kündigen und die Finanzierung zu sperren, weil der Film dort gezeigt wurde.