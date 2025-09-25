Das Interims-Gerichtsgebäude für den Prozess zum Magdeburg-Anschlag ist fertig. Mit einem Verhandlungssaal, der 65 Meter lang und 30 Meter breit ist bietet er Platz für etwa 450 Nebenkläger und Nebenklagevertreter. Am 20. Dezember vergangenen Jahres war der Täter mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast und hat dabei 344 Personen geschädigt. Da laut Landgericht bereits 150 Betroffene einen Antrag auf Zulassung einer Nebenklage gestellt haben und die Zahl weiter wachsen könnte wurde das neue Gerichtsgebäude mit dem großen Saal benötigt. So sollen alle Betroffenen, die wollen, die Chance bekommen an dem Prozess teilzunehmen.