Polizei erschießt Randalierer mit Messer in Recklinghausen | Messergewalt steigt in NRW drastisch

In Recklinghausen hat die Polizei am Mittwochabend einen offenbar mit einem Messer bewaffneten Randalierer erschossen. Der 33-Jährige habe in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Suderwich randaliert, teile die Polizei Dortmund am Donnerstag mit. Als die alarmierten Polizeibeamt:innen eintrafen, habe sich „eine Bedrohungssituation für die Einsatzkräfte“ und der Mann sei infolgedessen durch Schusswaffengebrauch der Polizei tödlich verletzt worden. Bereits einen Tag vor dem Vorfall war in Moers am Niederrhein ein 26-jähriger Deutscher, der Beamt:innen mit zwei Messern angegriffen haben soll, bei einem Polizeieinsatz erschossen worden.