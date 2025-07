Connie Francis, die kultige Popsängerin, die in den späten 1950er Jahren mit gefühlvollen Balladen und mitreißenden Hits wie „Stupid Cupid“ und „Vacation“ berühmt wurde, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihr Publizist Ron Roberts bestätigte ihr Ableben in einem Facebook-Post, gab aber weder die Ursache noch den Ort ihres Todes an. Francis, die für ihre emotionale Ausstrahlung und ihre kristallklare Stimme bekannt war, war zwischen 1958 und 1964 mit 35 Top-40-Hits und über 40 Millionen verkauften Tonträgern die meistverkaufte Künstlerin in den USA. Ihre charakteristischen Songs, darunter „Who's Sorry Now?“ und „Don't Break the Heart That Loves You“, brachten den Schmerz und die Aufregung der jungen Liebe zum Ausdruck. Geboren als Concetta Franconero in Newark, begann sie im Alter von 4 Jahren aufzutreten und nahm später auf Anraten von Arthur Godfrey den Künstlernamen „Francis“ an. Sie erlangte schon früh Anerkennung in lokalen Fernsehshows und Talentprogrammen, bevor sie eine erfolgreiche Plattenkarriere startete. Ihre Musik fand kürzlich neues Leben, als „Pretty Little Baby“ auf TikTok viral ging. Connie Francis hinterlässt ein Vermächtnis von zeitlosen Songs und unübertroffener stimmlicher Anmut.