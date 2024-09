Bei der Amberger Luftnachtgibt es 2024 eine Weltpremiere: Die australische Künstlerin Amanda Parer präsentiert hier zum ersten Mal ihre neue Luftkunst-Installation "same same". Damit bei der Luftnacht am Samstag, 7. September, alles reibungslos klappt, probieren die Künstlerin und der veranstaltende Stadtmarketingverein Tage vor dem Event den Aufbau der riesigen, aufblasbaren Skulpturen.