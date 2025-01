Promis helfen bei Feuerkatastrophe: Harry und Meghan packen in L.A. mit an

Prominente Helfer bei der Feuerkatastrophe in Kalifornien: Herzogin Meghan und Prinz Harry haben am Freitag im Pasadena Convention Center in Los Angeles Betroffene der Feuerkatastrophe unterstützt. Die beiden verteilten Lebensmittel und Kleidung, außerdem riefen die Sussexes zu Spenden auf.