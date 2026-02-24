Dutzende Demonstranten haben unmittelbar vor der Live-Übertragung des SWR-Triells zur Landtagswahl vor dem Aufzeichnungsort in Stuttgart gegen die AfD demonstriert. Das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ hatte dazu aufgerufen. In der Sendung „Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?“ trafen die Spitzenkandidaten Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne) und Markus Frohnmaier (AfD) am Abend aufeinander. Die Einladung der AfD in die Debatte hatte im Vorfeld bereits für Kritik gesorgt. Der Sender argumentiert mit dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit.