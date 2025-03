Proteste in Serbien reißen nicht ab - Großdemonstration in Nis

Im serbischen Nis hat eine riesige Menschenmenge gegen Korruption und gegen die Regierung protestiert. Die Kundgebung in der drittgrößten Stadt des Landes reiht sich ein in die Demonstrationen der vergangenen Monate, die nach dem tödlichen Einsturz eines Bahnhofsvordaches in der Stadt Novi Sad ins Leben gerufen wurden.